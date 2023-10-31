''Enerji Sektörü Acil Durum Tatbikatı'' yapıldı

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde kurulan Acil Durum Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz yönetimi gerçekleştirilirken orman yangınının sektöre etkilerini azaltacak aksiyonlar alındı.

Bu kapsamda, Elektrik Kaynaklı Acil Durum Kriz Yönetim Kurulu, Bakanlık'ta toplandı. Kurul, Muğla'da meydana gelen orman yangını senaryosu üzerine bir müdahale yönetimi gerçekleştirdi. Müdahale yönetiminde, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), ADM EDAŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'de kurulan kriz merkezleriyle irtibata geçilerek olası bir yangında yapılması gerekenler ele alındı ve eksiklikler tespit edildi.

Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetim Stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ve 109 personelin katıldığı tatbikatta kamu-özel sektör iş birliği test edildi.

Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoya göre, 31 Ekim 2023'te sabah 09.00'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dereköy-Çakıralan mevkisinde bir orman yangını meydana geldi. Yangın, Bağdamları Mahallesi'nde bulunan Yeniköy Termik Santrali ve Şalt Sahası'na doğru ilerledi. Santral sahasındaki itfaiye ekipleri ve bölge itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale esnasında TEİAŞ emniyet kaynaklı olarak kesintiler yaptı. Kaybedilen üretim, Atatürk HES ve Akköprü HES'ten telafi edildi. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ üretimi tamamen durdurdu ve personeli tahliye ederek stok sahasında bulunan kömürün üzerini köpükle kapattı.

ADM EDAŞ da yangından kaynaklı bir noktada meydana gelen iletken kopuğuna müdahale etti, bir alçak bir de yüksek gerilim seviyesindeki kullanıcıların jeneratör vasıtasıyla enerjilendirilmesini sağladı. Senaryoya göre, yangın saat 13.30'da kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tatbikatta, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'nin saha kısmı ve masa kısmı tatbik edildi. TEİAŞ'ın yangın meydana gelen bölgedeki iletim hatlarına müdahalesi videolu bağlantılarla gözlemlendi. Bölgede faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi ADM EDAŞ'ın yangından etkilenen enerji nakil hatları ile sahada özellikle jeneratörle çalışması elzem bölgelere yönelik aldığı aksiyonlar takip edildi. Orman yangınında ADM EDAŞ'ın personel ve ekipman ihtiyacı göz önünde bulundurularak Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi ile koordinasyon halinde çalışması gözlendi.

Tatbikatın yapıldığı bölgede, 2021 yılında bir orman yangını meydana gelmiş, kontrol altına alınan yangında üretim kaybı yaşanmıştı. Gerçekleştirilen tatbikatta bu yangından sonra alınan önlemler de masaya yatırıldı.