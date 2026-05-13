İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4232
  • EURO
    53,2172
  • ALTIN
    6830.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enerji ve savunma sanayi vurgusu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Belçika mesajı: Memnuniyet duyuyoruz
Güncel

Enerji ve savunma sanayi vurgusu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Belçika mesajı: Memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimizin ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz.' ifadesini kullandı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Enerji ve savunma sanayi vurgusu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Belçika mesajı: Memnuniyet duyuyoruz
ABONE OL

Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde yer aldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimizin ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma işbirliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle Kraliçe Sayın Mathilde başkanlığında Belçika'dan ülkemize yapılan en geniş kapsamlı ziyaret olan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerimizin yanı sıra AB ile ilişkilerimizde de yeni bir dönüm noktası oluşturmasını ve yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.