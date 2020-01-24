İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Bölgenin büyük bir kısmında enerji sorunsuz”
Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Bölgenin büyük bir kısmında enerji sorunsuz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinin büyük bir kısmında enerji arzının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ancak ilk belirlemelere göre bazı kesimlerde yer yer kesintilerin olduğunu bildirdi.

IHA24.01.2020  23:26 - Güncelleme: 24.01.2020  23:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ’da yaşanan depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Depremden dolayı Sivrice’deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu.

İl ve ilçe merkezlerine müdahale konusunda ekiplerimiz ivedilikle hareket ettiler. Diğer yandan, köylerimizdeki hasar tespit çalışmaları için de ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Ayrıca depremden etkilenen Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldı.

EÜAŞ’a ait mobil elektrik santralleri ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulmaktadır. Bölge genelinde doğal gaz iletim sisteminde bir problem yoktur. Dağıtım şirketlerinin tamamıyla görüşüldü. Dağıtım sisteminde kaçak arama araçlarıyla gerekli kontrolleri için hazırlıklar yapıldı. Bölgede ivedilikle kaçak kontrolleri yapılacak. Arama-kurtarma, güvenlik, itfaiye ve sağlık teşkilatlarının görevlerinin aksamaması için her türlü tedbir ve destek ilgili kurumlarımızca sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

İsrail'in yasağını deldi, Aksa'ya omuzlarda girdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Milli M4K göz doldurdu!
Milli M4K göz doldurdu!

Milli M4K göz doldurdu!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.