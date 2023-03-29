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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ne ziyarette bulunarak dua etti.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Dönmez, beraberindeki heyetle, Şehitler Anıtı ile Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi'nde şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarının yer aldığı şehitliği ziyaret etti.

Anıta çelenk, mezarlara da karanfil bırakan Dönmez, burada dua etti ve şehitlik özel defterini imzaladı. Bakan Dönmez, deftere şunları yazdı:

"Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde devletimizin ve milletimizin bekası için kanınız ve canınız pahasına verdiğiniz destansı mücadele, milletimizin hafızasında ve gönlünde silinmez bir yer edinmiştir. Kahraman şehitlerimiz, rahat uyuyunuz. Bizlere emanet ettiğiniz vatan toprakları emin ellerdedir. Her karış vatan toprağını sizlerin yaptığı fedakarlıklardan ilham alarak kanımızın son damlasına kadar savunmak boynumuzun borcudur. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğilirken, kutsal vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimizi sonsuz minnet, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • macaristan
  • Bakan Dönmez

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