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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Çankırı'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
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Çankırı Valiliğini ziyaret eden Dönmez'i Vali Abdullah Ayaz karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Dönmez'e, Vali Ayaz, tuz lambası hediye etti.

Bakan Dönmez, Valilik makamında, Abdullah Ayaz ile beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile görüşmesinin ardından Valilik Sosyal Tesisi'nde düzenlenen İstişare Toplantısı'na katıldı.

Buradaki programın ardından Çankırı Belediyesini ziyaret eden Bakan Dönmez, Belediye Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kent hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi.

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