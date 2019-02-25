Bakan Dönmez: Hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondaj çalışmaları sürecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondaj çalışmaları sürecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondaj çalışmaları sürecek
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