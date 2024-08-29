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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı deprem tatbikatı düzenledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, olası bir depremin enerji sektörüne etkilerini ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla tatbikat düzenledi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı deprem tatbikatı düzenledi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tatbikat gereği AFAD tarafından verilen ihbar üzerine Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre Acil Durum Kriz Yönetim Kurulu toplandı.

Bakanlık bünyesinde kurulan Acil Durum Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz yönetimi gerçekleştirilirken, depremin enerji sektörüne etkileri ve alınacak önlemler tartışıldı.

Kurulda, Bingöl merkezli 7,5 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi ve bunun sonucunda etkilenen illerde yaşanan enerji problemleri senaryosu üzerine acil müdahale yönetimi gerçekleştirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Bu kapsamda, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yanı sıra depremden etkilenen 7 ilde yer alan doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri ile bölgede faaliyet yürüten 2 özel maden şirketinde kurulan kriz merkezleriyle irtibata geçildi.

Senaryoya göre, 29 Ağustos saat 00.15'te Bingöl il sınırları içerisinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, TPAO ve ilgili şirketler hasar tespit çalışmalarına başladı.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Bu kapsamda, senaryo gereği depremden zarar gören bölgelerde elektrik ve doğal gaz kesintileri, açık işletme maden ocaklarında toprak kayması, petrol transfer hattında da sızıntı meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda elektrik, doğal gaz ve petrol dağıtım hatlarındaki arızalar giderildi. Açık işletme maden ocaklarında gerekli güvenlik önlemleri alındı.

12 saat süren tatbikatın ardından olası bir depremin yaratabileceği sorunlarla alakalı olarak yapılması gerekenler tartışıldı, aksaklıklar ve eksiklikler not edildi.

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