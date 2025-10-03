Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı İstanbul'da! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı (EVF 2025), 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. "Enerjimiz verimli, geleceğimiz güvenli" temasıyla düzenlenen etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek enerji verimliliğinde yeni nesil çözümlerin tartışılacağı kapsamlı bir platform sunacak. Paneller, oturumlar ve fuar alanında sergilenecek yenilikçi teknolojilerle EVF 2025, ulusal ve uluslararası katılımcılar için ilham verici bir buluşma noktası olacak.

AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Forumun açılışını 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmalarının ardından, bu yıl 25.'si düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) ile 2.'si düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması (BENVER) kapsamında dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

İLK GÜN: SANAYİDEN AKILLI ÇÖZÜMLERE

6 Ekim'deki program, IEA Enerji Verimliliği ve Kapsayıcı Dönüşümler Ofisi Başkanı Brian Motherway'in konuşmalarıyla devam edecek. Programın ilk iki oturumunda ise EnerjiSA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu moderatörlüğünde "Rekabet Gücünü Artırmak ve Emisyonları Azaltmak: Sanayinin Dönüşümü için Temel Enerji Verimli Teknolojiler ve Çözümler" başlığı ile NTV Program Yapımcısı Saffet Üçüncü moderatörlüğündeki "Enerji Verimliliğine Giden Yol: Akıllı ve Sürdürülebilir Çözümler" konusu işlenecek.

Devam eden programda EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas moderatörlüğünde "Karbonun Yeni Ekonomisi" paneli gerçekleştirilecek. Ardından ÇŞİDB Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan moderatörlüğünde "Eski Binalar, Yeni Yöntemler: Net Sıfır Gelecek İçin Yenileme Çözümleri" başlıklı oturum ile ilk gün sona erecek.

İKİNCİ GÜN: YEREL YÖNETİMLERDEN CEO'LARA

7 Ekim'deki program, yine dikkat çekici sekiz farklı konu ve konuklarıyla devam edecek. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, TENMAK Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, VAT Enerji CEO'su Altuğ Karataş ve EVÇED Tanıtım, Eğitim ve Etüt Daire Başkanı Murat Ersin Şahin moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumlarda belediye başkanlarından CEO'lara, yeşil finansmandan tarım sektörüne, yapay zekâ ve dijital çözümlerden start-uplara kadar pek çok başlık ele alınacak.

SEKTÖRÜN NABZI FUAR ALANINDA ATACAK

Forumla eş zamanlı düzenlenecek fuar alanında, enerji sektörünün önde gelen firmaları stantlarıyla yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar fuar alanında veya evf.org.tr adresinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sağlayacak politikaların, teknolojilerin ve iş birliklerinin konuşulduğu en kapsamlı platformlardan biri olan EVF 2025, bu yıl da karar vericiler, uzmanlar ve sektör temsilcileri için önemli bir buluşma noktası olacak.