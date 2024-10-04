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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA4 Ekim 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV Karacadağ OSB-Siverek Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinde ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Muğla Bodrum'da kurulacak olan Artura RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan bazı taşınmazların, İzmir ve Manisa'da bulunan Uygar RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

  • enerji projeleri
  • kamulaştırma
  • taşınmazlar

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