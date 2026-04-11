Bakan Bayraktar, Kayseri'de bir otelde düzenlenen AK Parti Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada çok büyük bir enerji krizi yaşandığını ve bunun ne kadar süreceği konusunda da hiç kimsenin fikri olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 2016'ya kadar doğal gaz ve petrol aramalarını yabancı ortaklarla yaptığını ancak neticeyi değiştirmek için artık gidiş yolunu da değiştirmeye karar verdiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi teknisyenleriyle doğal gaz ve petrol aramaya, özellikle mavi vatanda, Akdeniz'de, Karadeniz'de yoğun bir arama programına karar verdik. Fatih gemisi ilk sondaj gemimiz. Fatih, Yavuz, Kanuni geldi. Abdülhamid Han. Dün Somali'de karşıladığımız Çağrı Bey ve yine şu anda Karadeniz'e gönderdiğimiz Yıldırım sondaj gemilerimizle birlikte 2 de sismik gemimiz var. Birisi Oruç Reis, birisi Barbaros Hayrettin Paşa. Bunlarla beraber dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi Türkiye oldu. Türkiye artık kendi denizlerinde doğal gaz ve petrol arıyor."

- "KARADENİZ'DE YENİ SONDAJLARA BAŞLADIK"

Kararlılıkla yürütülen çalışmalar sonucunda 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yine çok kısa bir süre içerisinde 2023 yılının nisan ayında Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bu sahadan aldığımız gazı Zonguldak'a getirdik. O gazı yaktık ve ondan sonra da şimdi evlerimizde 4 milyon hanede bu doğal gazı kullanır hale getirdik. Evlerimizde özellikle kullandığımız doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmaya başladık. Bu sene 2026 önemli bir yıl. İnşallah bunu iki katına çıkaracağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağız. 2028'de 4 katına çıkaracağız, yaklaşık 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla artan taleple birlikte inşallah üretimimizi ve yeni keşifleri de beraberinde hedefliyoruz. Karadeniz'de şimdi yeni sondajlara başladık. Farklı coğrafyalarda da bu arayışlarımıza devam ederek, Türkiye'nin yurt içi ve dışındaki üretimini arttırmaya devam edeceğiz."

- SOMALİ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Bakan Bayraktar, dün Somali'de olduklarını anımsatarak, "İnşallah Cenabıhak, orada bir müjdeyi hem Somali halkına hem milletimize vermeyi bizlere nasip eder. Çünkü inanıyoruz ki mazlum milletlerin de yardımında onlara destek olarak dünyayı daha iyi bir hale getirebiliriz. İşte 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün.' söyleminin ete kemiğe bürünmüş halini Somali'de inşallah hayata geçiriyoruz. Yurt içinde ve dışında aramalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağı'ndaki petrol arama faaliyetlerine değinen Bayraktar, Türkiye'nin şu anda 2021 yılında keşfettiği petrolle beraber günde yaklaşık 80 bin varillik üretime ulaştığını vurguladı.

Bayraktar, bunun bugünkü petrol fiyatlarıyla ülkeye katkısının 3,5 milyar dolara yakın olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadarlık petrolü dışarıdan ithal etmiyoruz. Artık rafinerilerimiz kendi petrolümüzü kullanıyor." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de Bayraktar, "Gabar'daki faaliyetimiz Terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgenin önemli küçük bir kesiti, örneği. Ne zaman ki bölge terörden kurtuldu, işte ne kadar önemli bir gelişme kaydettik, onu göstermesi açısından önemli. Türkiye, petrolünü ve doğal gazını kendi karalarında ve denizlerinde, mavi vatanında arayan, bulan, üreten bir ülke haline geldi. Öz güveni gelişmiş ve güveni artmış Türkiye Petrolleri ile çalışan grubumuzla 'Artık biz bu işi dünyanın her yerinde yaparız.' diyebilen bir kitleye sahip olduk." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün inşasının sürdüğünü, birinci reaktörün yüzde 95'in üzerinde tamamlandığını, testlerinin devam ettiğini bildirdi.



Hedeflerinin bu yılın sonuna kadar ilk elektriği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden üretebilmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bunu yüzde 95'e getirdik. Ana muhalefetin bir genel başkan yardımcısı çıkıyor diyor ki 'Derhal durdurulmalıdır. Bunu bırakalım.' Yüzde 95'e gelmiş, yüzmüşüz yüzmüşüz kuyruğuna gelmiş. Adam bunu durdurmaktan bahsediyor. 70 yıldır Türkiye'nin nükleere sahip olamaması, aynı dönemde başladığımız ülkelerin bazıları bugün nükleer santral kurmak için Türkiye'ye teklif getirebilir durumda. Bu teknolojiye sahip olduğu bir noktada bizler için kabul edilebilir bir şey değil. Bununla beraber biz çok önemli bir eşiği aşıyoruz." dedi.



- MADEN ARAMA ÇALIŞMALARI

Bayraktar, dünyada bir maden savaşı olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünyada maden çeşitliliğinde ilk 10'daki ülkelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de her türlü madenin olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"90 çeşit maden var, 70'i Türkiye'de bulunuyor. Kimisinin rezervi az, kimisinin çok ama bizim bu madenlerimizi de ekonomimize doğru şekilde katmamız lazım. Orada da yine büyük bir kara propaganda var. 'Çevreye zarar veriliyor, şöyle kirletiliyor.' diye. Elbette ki kötü uygulamalar var ve bunların üzerine çok kararlılıkla gitmemiz lazım. Yerel idareler, valiliklerimiz, bizler, ilgili bakanlıklar... İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali olanlar var. Kesinlikle bunların üzerine çok kararlılıkla gitmemiz, hesap sormamız, cezalandırmamız lazım. Aynı zamanda madenciliği de öldürmeden, madenlerimizi de hayata geçirmemiz ve ekonomimize katmamız lazım."

Hem doğal gazda hem de elektrikte benzeri olmayan bir devlet desteği uygulandığına dikkati çeken Bayraktar, "Bugün halihazırda yaptığımız son fiyat düzenlemelerine rağmen, doğal gaz faturalarının yüzde 45'ini meskenlerde Hazine'miz karşılıyor. Elektrikte bu oran yüzde 50-52'ler nispetinde. 20 milyar dolar, Türkiye her yıl Hazine'den alıyor ve vatandaşın ihtiyacı olmaksızın, ihtiyacı var mı yok mu bakmaksızın, zengin, ihtiyaç sahibi, dar gelirli bakmaksızın veriyor." ifadesini kullandı.

- "ÖZGÜR BEY'İN ZİHNİ ÖZGÜR DEĞİL. ÖZGÜR BEY VESAYET ALTINDA"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yıllarca kendisiyle beraber grup başkanvekilliği yaptığını anımsattı.

Özel'e eleştirilerde bulunan Elitaş, şöyle konuştu:

"İç tüzükle ilgili de epey eğitmiştim. Anayasa konusunda, 'Abi iç tüzüğü Türkiye'de senden iyi bilen yok.' diye kürsüde söylemişti ama şimdi Anayasa'nın 78. maddesiyle ilgili yanındaki herhalde doktor arkadaşlarından aldığı reçeteyle 'Derhal ara seçim yapmalısınız.' diyor. Özgür Bey'in zihni özgür değil. Özgür Bey vesayet altında. Sayın Özgür Özel, her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de, problem bu. Özgür Bey'in silkinip önce zihnini özgürleştirmesi gerekiyor. Türkiye menfaatine çalışabilmesi için bunu yapması gerekir. Benim bildiğim grup başkanvekili Özgür Özel bunu yapardı. Şimdi genel başkan olmuş Özgür Özel'in, koltuğunda 'Ben özgürleşiyorum kardeşim, prangalarımı kırıyorum.' dediği anda, sanıyorum ki seçilme cesareti o koltuğa oturma imkanının olamayacağını düşündüğü için o prangaları kırmak için bir hareket bile yapmıyor."