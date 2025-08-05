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Enerjide yeni açılımlar: Bakan Bayraktar dört büyükelçiyi kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore, Cezayir, Ukrayna ve Yemen'in Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti. Sosyal medya hesabından gerçekleşen görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldık.'

AA5 Ağustos 2025 Salı 20:09 - Güncelleme:
Enerjide yeni açılımlar: Bakan Bayraktar dört büyükelçiyi kabul etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore, Cezayir, Ukrayna ve Yemen'in Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad, Ukrayna'ın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov, ve Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Turiq'i Bakanlık'ta ayrı ayrı kabul ettiğini açıkladı.

Bayraktar, görüşmelere ilişkin "Enerji alanında mevcut iş birliklerimizi, hem ülkelerimizde hem de üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

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