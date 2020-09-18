Enes Batur kimdir? Enes Batur corona mı oldu?

18 Eylül 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:54

Enes Batur'un Corona virüsüne yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı, karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Corona olan Enes Batur evinde bulunamadı. Sosyal medyada yayılan bu haber sonrası Enes Baturla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Enes Batur kimdir? İşte ünlü youtuber'ın biyografisi...

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi 2018'de vizyona girdi.

Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Enes Batur'un 14 günlük karantina süresinin 8 gününü evde geçirdiği kalan 6 gününü de yurtta geçireceği öğrenildi. Konuyla ilgili Enes Batur, 'Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım.'' dedi.

Ünlü YouTuber Enes Batur'un koronavirüs karantina kurallarını ihlal ettiği iddia edildi. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur'un Beykoz’daki evinde bulamadığı öne sürüldü. İddiaya göre Enes Batur’un karantinada olmadığının belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Daha sonra Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Olayın ardından ünlü YouTuber açıklamada bulunarak suçlamaları reddetti.

ENES BATUR'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah’ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.

ZORUNLU KARANTİNA KARARI ALINMIŞTI

Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığını hiçe sayan sorumsuzlara karşı harekete geçen valilikler bu kişilerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti. Valiliklerin tek tek aldığı bu karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilin tamamında yürürlüğe konulmuştu.

Genelgede ayrıca izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı da belirtilmişti.