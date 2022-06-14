Enez'de denize giren genç boğuldu

Edirne'nin Enez ilçesinin Trapez mevkisinde, yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 kişilik arkadaş grubu, akşam saatlerinde denize girdi. Olumsuz hava koşulları ve dalgalı denizde yüzen grup dalgalara kapılınca, sahilde bulunanlar hemen suya girip kurtarma çalışması başlattı. Gruptan 4 kişi kurtarılarak sahile çıkarılırken Necdet Demir ise dalgalar arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Belediye Başkanı Özkan Günenç'in de takip ettiği arama- kurtarma çalışmalarında dalgıçlar, Necdet Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in hayatını kaybettiğini öğrenin yakınları ise sahilde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.