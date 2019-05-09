Enflasyona endeksli mevduata özel bankalardan ilk adım atıldı

Kısa bir süre önce Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan mevduat sahibini enflasyondan koruyan mevduat ürünlerine ilk özel banka katıldı. Garanti Bankası, enflasyona karşı Türk lirasının değerini koruyan, tasarruf tabanını genişletmeye katkı sunan enflasyona endeksli üç yeni ürünü müşterilerine sundu. Bankanın mayıs ayı itibarıyla müşterilerinin kullanımına sunduğu Enflasyona Endeksli Uzun Vadeli Mevduat, Ara Faiz Ödemeli Mevduat ve Faiz Korumalı Mevduat ürünleri enflasyonun üzerinde faiz getirisi taahhüdü veriyor.

Konuyu TM Dijital Haber Merkezi’nden Hasan Aytekin’e değerlendiren 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Garanti Bankası’nın kamu bankalarını takip ettiğini ve bu adımın son bir haftada daha kritik hale geldiğini söyledi. ABD-Çin ticaret ilişkilerinin bozulmasıyla tüm dünya paralarının negatif etkilendiğine dikkat çeken Özdemir, içeride TL mevduata enflasyona karşı koruma garantisi, artı prim verilmesinin daha da önemli hale geldiğini söyledi. Diğer özel bankaların da bir süre için katılmasını beklediğini söyleyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu, vatandaş için de iyi çözümdür. Vatandaş dövizle ilgili endişe yaşasa da kurlardaki hareket bir süre sonra enflasyona yansıyor. Enflasyon yükselince bankada parası olan vatandaş reel getiri elde edemiyor. Bankalar buna bir çözüm bulmuş oldular. Önümüzdeki dönem için bu önemli, umarım vatandaş buna rağbet eder.”

“BANKALAR TL’Yİ CAZİP HALE GETİRDİ”

Vatandaşın enflasyondan daha yüksek getiri konusunda ikna olması konusuna dikkat çeken Özdemir, “Enflasyona endeksli ürün çıkartan bankalar TL’yi daha cazip hale getirdi. Vatandaş bu ürünlerle döviz tutmak konusunda tavır değiştirebilir.” dedi.

YENİ ENFLASYONA ENDEKSLİ ÜRÜNLER

Garanti’nin Enflasyon Endeksli Uzun Vadeli Mevduat ürünü, 367-400 gün vade süresinde açılabiliyor ve stopaj oranı uygulanmıyor. Vade sonunda ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en güncel “TÜFE endeksi yıllık değişim oranı ve ürün özelinde belirlenen ek faiz” üzerinden faiz sunuyor.

Minimum 92 gün vade üzerinden açılan Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı Mevduat’ta ise, müşterilere hesap açılış sırasında sabit bir faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda, hesap açılışında belirlenmiş olan “sabit faiz oranı” ile “TÜFE endeksi yıllık değişim oranı ve ürün özelinde belirlenen fark faizi” karşılaştırılıyor, hangi faiz oranı daha yüksekse, yüksek olan faiz oranı uygulanıyor.

Enflasyona Endeksli Ara Faiz Ödemeli Mevduat ürününde de Faiz Korumalı Mevduat ürünündeki gibi faiz uygulanmakta olup, ürün 367-400 gün arası vadelerle açılabiliyor ve müşterilere hesap açılışında belirlenmiş sabit faiz oranı üzerinden aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemlerle faiz geliri alma imkânı sunuyor.