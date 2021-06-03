Engelli Batuhan'ın yüzü el birliğiyle güldürüldü

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 12:07 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:07

Halil ve Fatma Şahin çiftinin 3 çocuğundan ilki olan Batuhan'ı eğitiminden geri kalmaması için sırtında Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan evlerinden bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren babanın zorlu yaşam mücadelesini Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla ekipler, aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Daha sonra ev ile okul arasında yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede yolu asfaltlayarak ailenin mağduriyetini giderdi. Tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelen küçük Batuhan'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yurt içi ve dışından yardım için çok sayıda kişinin iletişime geçtiği aile, çocuklarını daha iyi şartlarda okula götürüp getirecek olmanın sevincini yaşıyor.

- "YOLLARIMIZ ASFALTLANDI, ÇAMURDAN KURTULDUK"

Baba Şahin, AA muhabirine, haberin ardından çok sayıda kişinin kendisini arayarak destek verdiğini ve yardımda bulunduğunu söyledi.

Mağduriyetlerini haberleştiren AA ekibine ve yardımlarına koşan Belediyeye teşekkür eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk. Artık Batuhan'ı rahat şekilde okula götürüp getirebiliyorum. Belediye ekipleri, evimizdeki eksiklerimizi de giderdi. Hepsinden Allah razı olsun. Bazı eksiklerimiz var onların da zamanla giderileceğini düşünüyorum. Yol yapılmadan önce Batuhan'ı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çok şükür ev ile okul arasındaki yol asfaltlandı, eksikleri giderildi. Başka da sıkıntımız yok."

Şahin, oğlunun yolun yapılmasına çok sevindiğini anlatarak, "Batuhan çok mutlu. Sabahları okula artık rahat bir şekilde gidip geliyor." diye konuştu.

- "BİR BABA OLARAK DA HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaşadığı zorlukları anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Daha önce oğluma sırtımda okula götürüp getiriyordum çünkü oğlumun okuması için mecburdum. Şimdi çok şükür tekerlekli sandalye ile oğlum okula gidip gelecek. Oğlum rahata kavuştu, okuluna, sınıfına rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Oğlumun okuması ve iyi bir eğitim alabilmesi için elimden geleni yapacağım. Bir baba olarak da herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmakta güçlük çeken ve babası aracılığıyla düşüncelerini dile getiren bedensel engelli Batuhan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Artık rahat bir şekilde okula gidiyorum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun." dedi.