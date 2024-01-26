İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3056
  • EURO
    32,9954
  • ALTIN
    1971.77
  • BIST100
    8313.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Engelli çocuğu öldürdüğü için yargılanıyordu! Bakanlık sanığın tahliyesine itiraz etti
Güncel

Engelli çocuğu öldürdüğü için yargılanıyordu! Bakanlık sanığın tahliyesine itiraz etti

Bakanlık, istismar ettiği engelli çocuğu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine itiraz etti.

AA26 Ocak 2024 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Engelli çocuğu öldürdüğü için yargılanıyordu! Bakanlık sanığın tahliyesine itiraz etti
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel engelli bir çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz etti.

Manisa'da zihinsel engelli çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, istinaf aşamasında verilen kararla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldukları davada alınan söz konusu kararın ardından harekete geçerek tahliyeye itiraz etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel eğitim öğrencisi olan ve tarlalarda işçi olarak çalışan bir kızın cansız bedeni, kaybolduktan bir gün sonra 13 Haziran 2020'de bir su kanalında bulunmuş, olayla ilgili bir kişi yakalanmıştı.

  • bakanlık istismar
  • engelli çocuk
  • tahliye itiraz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.