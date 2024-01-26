Engelli çocuğu öldürdüğü için yargılanıyordu! Bakanlık sanığın tahliyesine itiraz etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel engelli bir çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz etti.

Manisa'da zihinsel engelli çocuğu istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, istinaf aşamasında verilen kararla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldukları davada alınan söz konusu kararın ardından harekete geçerek tahliyeye itiraz etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel eğitim öğrencisi olan ve tarlalarda işçi olarak çalışan bir kızın cansız bedeni, kaybolduktan bir gün sonra 13 Haziran 2020'de bir su kanalında bulunmuş, olayla ilgili bir kişi yakalanmıştı.