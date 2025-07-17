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Engelli genç sırra kadem bastı: Hayatından endişe ediyorum

Osmangazi'de yaşayan Birsen Yalçın, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Cevat Yalçın'ı bir aydır arıyor. Pazarda annesinin yanından ayrılan gençten o günden beri hiçbir iz bulunamadı.

İHA17 Temmuz 2025 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Engelli genç sırra kadem bastı: Hayatından endişe ediyorum
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Birsen Yalçın, yüzde 75 zihinsel engelli olan 29 yaşındaki oğlu Cevat Yalçın'ı 1 aydır arıyor. Pazarda annesinin yanından bir anda uzaklaşan gençten o günden bu yana haber alınamıyor.

Olay, yaklaşık bir ay önce Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Beşyol Mahallesi'nde oturan Birsen Yalçın, engelli oğlu Cevat Yalçın ile birlikte semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında bir anda annesinin yanından uzaklaşan Cevat, Edremit'te oturan ablasının yanında gitti. Kısa bir süre burada kalan Cevat, buradan da kaçıp bir daha geri dönmedi.

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan gencin bulunması için Yalçın ailesi, sokak sokak dolaşarak umutla iz sürüyor. Oğlunun kendi başına yaşamını sürdüremeyeceğini söyleyen anne, "Cevat'ın yüzde 75 zihinsel engeli var. 1 aydır kayıp. Hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören ya da duyanlar polis ekiplerine haber versin" diyerek yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.

Polis ekipleri, kayıp Cevat Yalçın'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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