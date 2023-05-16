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Engelli gençler askerlik heyecanı yaşadı

Burdur'da yaşayan ve asker olma hayali kuran 12 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

AA16 Mayıs 2023 Salı 18:06 - Güncelleme:
Engelli gençler askerlik heyecanı yaşadı
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Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ellerine kına yakılan ve asker eğlencesi yapılan gençler, davul zurnayla kortej yürüyüşü yaptı.

Daha sonra Burdur 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'na teslim olan gençler, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdiler.

Burada engelli bir grup genç için motivasyon amaçlı yemin töreni ve terhis belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Asker üniformalarını giyen engelli gençler, Türk bayrağına ve silaha basarak yemin etti.

Törende yaş kütüğüne plaket çakıldı, temsili askerlik yapan gençler adına konuşma yapıldı.

Zırhlı Birlikler Eğitim Alay Komutanı Albay Serdar Erkan Ergil, yaptığı konuşmada, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olacağını belirtti.

Temsili askerlik yeminini gururla izlediklerine değinen Ergil, "Türk Silahlı Kuvvetleri daima milletin yanında, onlarla iç içe olmuştur. Bu maksatla engelli vatandaşlarımızın kısa sürede olsa kışla ortamını yaşamasına ve temsili askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

- "Oğlum da çok mutlu oldu"

Yemin törenine gelen ailelerden Kenan Oktay da gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, "Bir günlük bile olsa bize bunu yaşattıkları için çok teşekkür ederiz. Oğlum da çok mutlu oldu." dedi.

Havva Topay da komutanların çocuklarını sevindirdikleri için onlara teşekkür ettiklerini kaydetti.

Temsili askerlik görevini yerine getiren engelli bireylerin geçiş töreni yapması ve başarı belgelerini almalarının ardından tören sona erdi.

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