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Engelli kardeşlere 'Vefa'lı sürpriz

Mardin'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, engelli 2 kardeşe sürpriz yapıp, doğum günlerini kutladı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:56
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Koronavirüs salgını ile birlikte kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Kale Mahallesi’nde oturan engelli Ruken (27) ve Remzi Abik (25) kardeşlere sürpriz yapıp, pasta ve çeşitli hediyeler vererek doğum günlerini kutladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen kutlama etkinliği, Abik ailesini mutlu ederken, kardeşler Vefa ekibine teşekkür etti.

‘ÇOCUKLARIMA MAAŞ BAĞLANSIN’

Derik'te 'Fedakar Anne' olarak bilinen ve 4’ü konuşma ve yürüme engelli, 8 çocuk annesi Aynur Abik (52), hayatını çocuklarına adadığını söyledi. Abik, “Ben anneyim, ben bu çocuklarıma nasıl bakmayacağım. 30 senedir bu çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarım hastadır. Çok yer dolaştık, derman bulamadık. Çocuklarımın maaşı yok, devletten bunu istiyorum. Devlet bu çocuklarımın maaşını çıkarsın. Babaları da felç oldu, çocuklar büyüdü ve masrafları çok arttı ama maaşları yok” dedi.

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