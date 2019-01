Engelli maaşları zammı 65 yaşlılık aylığı ne kadar olacak 2019 Yılı 2022 engelli ve 65 yaşlılık maaşı kaç lira olacak

Engelli maaşları 2019 zammı 65 yaşlılık aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı 2019 zamlı ödeme ayın kaçında yatacak? 2019 Yılı 2022 engelli ve 65 yaşlılık maaşı kaç lira olacak? Engelli memur ve 65 yaşlılık aylığı Ocak zammı nasıl hesaplanır? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri artacak. Asgari ücret yüzde 26.05 oranında artarak brüt 2558, net 2020 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok maaş da aynı şekilde artış gösterecek. Engelli maaşları maaşı ve 65 aylıkları almak çok daha kolaylaşacak. Bildiği üzere 65 yaşı tamamlamış olanlara, muhtaçlara ve engellilere 2022 sayılı kanun gereği aylık bağlanmaktadır. Bu aylığın diğer ismi ise 2022 aylığıdır. Bu aylığın bağlanabilmesi için aylık maaş bağlanacak kişinin kanunda belirtilen şartlara haiz olması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir gelir ve ya aylık almıyor olması gerekmektedir. Engelli maaşları 2019 zammı 65 yaşlılık aylığı son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Türkiye'de sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Toplumda genellikle "engelli aylığı" olarak bilinen 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun" ilgili maddelerince bağlanan aylıktır.

Yeni asgari ücret yüzde 26.05 oranında arttı. Brüt 2558 TL, net 2020 TL olarak belirlendi. 2019 asgari ücrete yapılan zammın ardından 65 yaş aylığı maaşlarına da zam yapıldı. 2019 yılından itibaren hiçbir geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı Ocak'ta 609,67 liraya çıkacak.

2019 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına zam gelecek mi, 2019 yılında ne kadar olacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. Asgari ücrete yapılan ve memurlara yapılan enflasyon zammının ardından gözler 2022 maaşlarına çevrilmişti ve beklenen güzel haber geldi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükseldi. Yaşlılar 606, engelliler 483-724, evde yakınına bakanlar bin 315 lira alacak.



Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri artacak. Takvim'de yer alan habere göre asgari ücretteki artış da bu maaşlardan yararlanmak için kişi başı gelir şartını yükseltti. Böylece maaşları almak kolaylaştı.



YAŞLILIK AYLIĞI

581 bin kişiye ödenen 543,25 lira tutarındaki 65 yaş aylığı Ocak'ta 603,82 ya da 606,21 liraya çıkabilecek. Ayrıca bu ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak. Bu sınır bu yıl 483,63 liraydı. Ocak'ta 609,67 liraya çıkacak.



ENGELLİ AYLIĞI

Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Kişi başı gelir şartı da 609,67 liraya çıkacak.







EVDE BAKIM AYLIĞI

Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara bin 179 lira ödeniyor. Bu ödeme de Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başı gelir sınırı da Ocak'tan itibaren bin 219 lira 34 kuruş olacak.



Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri



2018 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.



Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.

Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bağlanıyor. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanması mümkün. Ancak başka şartlar da var.



Türkiye ‘de son senelere bakıldığı zaman, son derece yararlı uygulamaların yapıldığını görüyoruz ve buna en güzel örneği de, engellilere verilen 2022 maaşlarıdır. Bugüne kadar hiçbir şekilde olanak tanınmayan ve yeteri kadar ilgi görmeyen engelliler, bu maaşlar ile beraber derin bir nefe almaktadır.



Engelli vatandaşları evinde bakan engelli yakınlarına her ay ödenen “evde bakım maaşı” ve engelli vatandaşın kendisine, ve/ya yakınına 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 engelli aylığı almak için kişi başı gelir miktarının ne kadar olacağı da çok merak ediliyor.



2019 Evde Bakım Maaşları Ne Kadar?



2019 yılı asgari ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu. Buna göre 2019 yılı Evde Bakım Maaşı mktarında artış beklenmektedir.



Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.



Bildiğiniz gibi 65 yaşı tamamlamış olanlara, muhtaçlara ve engellilere 2022 sayılı kanun gereği aylık bağlanmaktadır.Bu aylığın diğer ismi ise 2022 aylığıdır. Bu aylığın bağlanabilmesi için aylık bağlanacak kişinin kanunda belirtilen şartlara haiz olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir gelir ve ya aylık almıyor olması gerekmektedir.



2022 engelli maaşı, kimsesiz, özürlü veya özürlü yakını, bakıcısı, evde yaşlı veya hasta yakını, ileri yaşlarda maddi sıkıntısı olan yaşlılar vb, üç ayda bir alınan cüzzi bir aylıktır. Genelde engelli maaşı olarakta bilinen bu maaşı alabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir.



Bildiğimiz üzere 65 yaş üstü maaşı olarak da geçen 2022 maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir hizmet olup, 3 ayda bir bu maaşı almaya hak kazananlara veriliyor. Bu maaşların miktarı ise engeli bulunan kişinin, yetkili hastaneler tarafından belgelendirilen engel oranına göre değişmekte. tabi 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40’ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartıda bulunuyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca her hangi bir ödemesi yapılmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, muhtaçlık sınırına ulaşmış ve eşi üzerinden nafaka bağlanmamış her vatandaş engelli maaşı almak için başvuru yapabilir. Engelli maaşı, Sosyal Güvenlik tarafından verilmekte olup engeli en az %40 ve üzeri olan vatandaşlara bağlanır. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ele alınarak, kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanunun 1.maddesine göre belirlenerek hesaplanır.



Evde bakım maaşı; sadece ağır özürlü kategorisinde değerlendiren hasta yakınlarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, aylık periyotlar halinde ödeniyor. Söz konusu hastaların 1.dereceden yakınları; bulundukları il ya da ilçelerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve ya toplum merkezlerine başvuruda bulunarak, evde bakım maaşını, başvurularını takip eden ay içinde almaya başlıyor.







2022 Engelli Maaşı Nasıl Alınır?



Dünyanın her yerinde sosyal devlet anlayışını benimsemiş olan ülkeler; engelli kişilere yardımda bulunmakta ve onların hayatını kolaylaştırmak adına birçok yasa çıkarmaktadır. 2022 engelli maaşı da engelli bireylere yardımcı olmak adına yapılan, 3 ayda bir gerçekleşen yasal yardımdır. Birçok engelli bireyin bu haktan yararlanmaları gerektiği halde; başvuru işlemlerini bilmedikleri için yasal hakları olan bu yardımı kullanamamaktadırlar.



İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.



Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

Ödeme yapılmaktadır.



Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler.



Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Çoğu yasal hakta olduğu gibi maalesef engelli maaşı nasıl alınır, hangi belgelerle nere müracaat edilir gibi bilgileri vatandaşlar bilmedikleri için devletin kendilerine tanıdığı bu haktan mahrum oluyorlar.



En çok merak edilen konulardan biri de “evde bakım aylığı nasıl alabilirim” konusudur. Bu konu çok merak edildiğindendir ki, en çok yanlış bilinen konulardan biridir. Her engelli yakını olan bu maaşı alır düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bu maaşı alabilmenin de bazı şartları vardır. “Bu şartlar nelerdir”, “engelli bakım aylığı kaç para ve almak için nereye başvurmalı”, bir de “engelli vefat ettiğinde kaç gün içinde nereye bildirilmeli” sorularına cevaplar vereceğim.



Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?



Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.



2022 Aylığı'nı kimler almaya hak kazanır?



Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.



2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.



Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.



Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında istenen belgeler:



a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.



b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.



Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.



Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA)'nden veya +90 (312) 705 40 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat aranabilir.



2022 engelli maaşı için gereken evraklar nelerdir?



Mal bildirimi

Dilekçe

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

Sağlık kurulundan alınan birrapor

2 tane vesikalık fotoğraf

Fakirlik kağıdı

Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt