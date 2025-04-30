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Engelli öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar' dedi.

30 Nisan 2025 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Engelli öğretmen atamaları yapıldı
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Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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