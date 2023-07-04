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Güncel

Engelli vatandaştan İBB'ye asansör isyanı: Defalarca bozuluyor, aylarca yapılmıyor

İstanbul'da engelli bir vatandaşın metro duraklarında asansörlerin çalışmamasına tepki olarak çektiği video, CHP'li İBB yönetimine yönelik eleştirilere neden oldu. Engelli vatandaş metro duraklarında çalışmayan asansörlerden dolayı mağdur olduğunu ifade etti.

4 Temmuz 2023 Salı 00:07 - Güncelleme:
Engelli vatandaştan İBB'ye asansör isyanı: Defalarca bozuluyor, aylarca yapılmıyor
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İstanbul'da yaşayan engelli Hilal Demir isimli vatandaş metro istasyonlarında çalışmayan asansörlerden dolayı tekerlekli sandalye ile seyahat edemediğini ifade ederek İBB yönetiminin ilgisizliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Tekerlekli sandalye ile seyahat eden vatandaş Demir, sosyal medya paylaşımında, "2012'den beri İstanbul'da tekerlekli sandalyeyle hayatıma devam ediyorum son 3 senedir bu kadar fazla bozuk asansör görmemiştim. 1 yıl 2 ay sonra açıldı dedik marttan beri defalarca bozuldu! Yaptığınız yeni asansörler bozuluyor!" sözlerini kullandı.

Mağdur vatandaş Hilal Demir, İstanbul'un CHP yönetiminde olduğu son 3 yıla vurgu yaparak, defalarca şikayetçi olduğunu fakat bir çözüm üretilmediğini söyledi. Mağdur vatandaş, paylaştığı videoda "Böyle konuşuyorum ama duvara konuşuyorum gibi, bunun bir çözümü bulunmuyor. Son zamanlarda sık sık bozuluyor ve çare üretilmiyor" diye konuştu.

Tekerlekli sandalye kullanan Demir, ayrıca bozuk asansörler için birçok kez seyahat hakkının kısıtlandığını, güzergah değiştirmek zorunda kaldığını ya da diğer vatandaşların yardımı ile taşınmak suretiyle seyahat ettiğini belirtti.

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