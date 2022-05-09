Engelliler Haftası başlıyor. Bu özel ve anlamlı günde engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla Engellilerle ilgili sözler ve mesajlar paylaşılıyor. Engelliler Haftası, Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. İşte engelliler haftası ile ilgili duygusal mesajlar ve sözler...

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz. Dünya Engelliler Haftamız kutlu olsun.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

Engelli bir birey olmak bazı sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Önemli olan kafanızdaki engellerin kalkması.

Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Asıl engel cehalettir.

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler haftası, Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.

Engelliler Haftası süresince engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonda bu konular hakkında programlar yayınlanır. Okullarda aynı şekilde her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir.