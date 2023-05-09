Engelliler haftası ne zaman 2023? Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Engelliler haftası kapsamında Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. Engellilerin toplum içerisindeki yaşam standartlarının yükseltilebilmesi amacıyla farklı ülkelerde çalışmalar yapılıyor. Peki Engelliler haftası ne zaman 2023? İşte Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN 2023?



Engelliler Haftası 2023 Türkiye'de 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

Dünya engelliler haftası pek çok açıdan farklı engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek ve her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek, engelli kişilerin katkılarını ve başarıları hedef alan konular üzerinde durulmaktadır.



DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.

"Sevgi varsa, ENGEL YOK!"

Hepimizin her an birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli bireylere ve ailelerine ömür boyu sağlık ve huzur diliyorum.

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

"Engelsiz yaşam mümkündür, yeter ki; gönüllerde engel olmasın.

Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

""Engel fizikte değil, yürektedir.

Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

En büyük engel sevgisizliktir"

"Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün yanındayız."

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Bugünü kutlamak değil de onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeter ki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

Sevgi engel tanımaz. "

"Zihinlerimizdeki engelleri yıkalım; engelleri birlikte aşalım!"

"Sevelim birbirimizi. Sevgi "Engel" tanımaz."