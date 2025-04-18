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  • ''Engelsiz Gazze'' müzayedesi bu akşam düzenleniyor... Uzuv kaybı yaşayanların ihtiyaçları karşılanacak!
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''Engelsiz Gazze'' müzayedesi bu akşam düzenleniyor... Uzuv kaybı yaşayanların ihtiyaçları karşılanacak!

Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak amacıyla 'Engelsiz Gazze' başlığı altındaki sanat müzayedesi bu akşam sosyal medya üzerinden gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2025 Cuma 12:43 - Güncelleme:
''Engelsiz Gazze'' müzayedesi bu akşam düzenleniyor... Uzuv kaybı yaşayanların ihtiyaçları karşılanacak!
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Yaklaşık 70 sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu eserler, "Gazze'ye destek" müzayedesinde yer alacak.

Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak için "Engelsiz Gazze" başlığı altında sanat müzayedesi düzenlenecek.

Müzayede, bu akşam saat 20:30'da Birlikte Sanat Derneği kurucusu ressam Cemal Toy'un sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek.

İzleyiciler canlı yayında pey vererek müzayedeye katılabilecek. Ayrıca önerilen tutarda bağış yapan sanatseverler müzayede tarihinden önce de eser edinebilecek.

Müzayedede resim, desen, geleneksel sanatlar gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş eserlerin yanı sıra İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu "Filistin Çizgileri" serisi de olacak.

  • gazze
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