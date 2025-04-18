Yaklaşık 70 sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu eserler, "Gazze'ye destek" müzayedesinde yer alacak.

GAZZE'YE DESTEK MÜZAYEDESİ



Pek çok sanatçı bir araya geldi. Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak amacıyla "Engelsiz Gazze" başlığı altında sanat müzayedesi düzenleyecek. Müzayede 18 Nisan cuma akşamı sosyal medya üzerinden yapılacak. pic.twitter.com/nHpqQ9x75t