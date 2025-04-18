Yaklaşık 70 sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu eserler, "Gazze'ye destek" müzayedesinde yer alacak.
GAZZE'YE DESTEK MÜZAYEDESİ— 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2025
Pek çok sanatçı bir araya geldi. Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak amacıyla "Engelsiz Gazze" başlığı altında sanat müzayedesi düzenleyecek. Müzayede 18 Nisan cuma akşamı sosyal medya üzerinden yapılacak. pic.twitter.com/nHpqQ9x75t
Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak için "Engelsiz Gazze" başlığı altında sanat müzayedesi düzenlenecek.
Müzayede, bu akşam saat 20:30'da Birlikte Sanat Derneği kurucusu ressam Cemal Toy'un sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek.
İzleyiciler canlı yayında pey vererek müzayedeye katılabilecek. Ayrıca önerilen tutarda bağış yapan sanatseverler müzayede tarihinden önce de eser edinebilecek.
Müzayedede resim, desen, geleneksel sanatlar gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş eserlerin yanı sıra İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu "Filistin Çizgileri" serisi de olacak.