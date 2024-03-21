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  • Engin Altay, Özgür Özel'i 'Çırağım sayılır' diyerek kürsüye çağırdı
Güncel

Engin Altay, Özgür Özel'i 'Çırağım sayılır' diyerek kürsüye çağırdı

CHP Milletvekili Engin Altay, partisinin Sinop mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i takdim ederken ilginç ifadeler kullandı. Altay Özel'i sahneye davet ederken 'Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz' ifadelerini kullandı. Altay'ın sözleri CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi sahneye davet ettiği anları akıllara getirdi.

21 Mart 2024 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
Engin Altay, Özgür Özel'i 'Çırağım sayılır' diyerek kürsüye çağırdı
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CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop mitingi öncesi yaptığı konuşmada partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Özel'in hitabı öncesi kürsüde konuşan CHP'li vekil Engin Altay'ın sözleri ise dikkat çekti.

"BENİM ÇIRAĞIMDI"

Engin Altay, konuşmasında Özgür Özel'in bir zamanlar CHP'de Grup Başkanvekilliği yaptığını, şimdi ise Genel Başkan olduğunu belirterek, "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e 'hoşgeldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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