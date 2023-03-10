İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9556
  • EURO
    20,0825
  • ALTIN
    1115.82
  • BIST100
    5446.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Engin Ekerbiçer: Sağlıkta dijitalleşme dönemine girdik
Güncel

Engin Ekerbiçer: Sağlıkta dijitalleşme dönemine girdik

6 yıl önce kurduğu Sağlık Medikal'i sektörün en çok tercih edilen markalarından biri haline getiren Engin Ekerbiçer, 'Sağlıkta dijitalleşme dönemine girdik. Sağlıkta yeni trend internet tabanlı tıbbi cihazlar olacak' dedi.

10 Mart 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Engin Ekerbiçer: Sağlıkta dijitalleşme dönemine girdik
ABONE OL

Türkiye, tıbbi teknolojiler ve sağlık hizmetleri için büyüyen bir pazar. Bu alanda toplam büyüklüğün 2027'ye kadar 2,13 milyar dolara çıkması bekleniyor. İlaç ve medikal teknolojiler dahil dijital sağlık sektörünün taşıdığı büyük potansiyel hem yerli hem de yabancı oyuncuların iştahını kabartıyor. Adana'da merkezli Sağlık Medikal'in kurucusu ve yöneticisi Engin Ekerbiçer sağlık sektöründeki dijital dönüşüm sürecini değerlendirdi.

TEKNOLOJİ FİRMALARININ GÖZÜ SAĞLIKTA

Türkiye'nin sağlık alanında dünya liginde olduğuna vurgu yapan başarılı girişimci, "Dijital sağlık pazarına yazılım, donanım ve servislerin toplamı olarak baktığımızda 2025'te 500 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor" dedi. Engin Ekerbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik tablo, sağlık sektöründe olmayan teknoloji firmaları da sektöre girme konusunda cesaretlendiriyor. 5G'nin hayatımıza girmesi ile yakın gelecekte medikal konuda birçok konunun artık bilim kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşeceği bir dönemi yaşayacağız."

YERLİ İMALATÇILAR DİJİTALE YATIRIM YAPMALI

Medikal alanında özellikle internet tabanlı tıbbi cihazların öne çıkacağını, bunun bir trend haline dönüşeceğini belirten Engin Ekerbiçer, yerli firmaların bu alana gerekli yatırımları yapmaları çağrısında bulundu: "Sağlıkta dijitalleşme süreci yerli imalatçılar için büyük bir fırsat. Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda verdiği teşviklerle dönüşümü yakalamalı, hatta bu dönüşüme öncü olmalılar. Sektörün paydaşları olarak son yıllarda sağlık sektöründe yakaladığımız başarıyı üretim ve teknoloji alanındaki yatırımlarla pekiştirmeliyiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.