Engin Ekerbiçer: Sağlıkta dijitalleşme dönemine girdik

Türkiye, tıbbi teknolojiler ve sağlık hizmetleri için büyüyen bir pazar. Bu alanda toplam büyüklüğün 2027'ye kadar 2,13 milyar dolara çıkması bekleniyor. İlaç ve medikal teknolojiler dahil dijital sağlık sektörünün taşıdığı büyük potansiyel hem yerli hem de yabancı oyuncuların iştahını kabartıyor. Adana'da merkezli Sağlık Medikal'in kurucusu ve yöneticisi Engin Ekerbiçer sağlık sektöründeki dijital dönüşüm sürecini değerlendirdi.

TEKNOLOJİ FİRMALARININ GÖZÜ SAĞLIKTA

Türkiye'nin sağlık alanında dünya liginde olduğuna vurgu yapan başarılı girişimci, "Dijital sağlık pazarına yazılım, donanım ve servislerin toplamı olarak baktığımızda 2025'te 500 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor" dedi. Engin Ekerbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik tablo, sağlık sektöründe olmayan teknoloji firmaları da sektöre girme konusunda cesaretlendiriyor. 5G'nin hayatımıza girmesi ile yakın gelecekte medikal konuda birçok konunun artık bilim kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşeceği bir dönemi yaşayacağız."

YERLİ İMALATÇILAR DİJİTALE YATIRIM YAPMALI

Medikal alanında özellikle internet tabanlı tıbbi cihazların öne çıkacağını, bunun bir trend haline dönüşeceğini belirten Engin Ekerbiçer, yerli firmaların bu alana gerekli yatırımları yapmaları çağrısında bulundu: "Sağlıkta dijitalleşme süreci yerli imalatçılar için büyük bir fırsat. Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda verdiği teşviklerle dönüşümü yakalamalı, hatta bu dönüşüme öncü olmalılar. Sektörün paydaşları olarak son yıllarda sağlık sektöründe yakaladığımız başarıyı üretim ve teknoloji alanındaki yatırımlarla pekiştirmeliyiz."