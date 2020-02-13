Engin Karakollu cinayeti son dakika gelişmesi! Müge Anlı Engin Karakollu cinayetinde son durum ne?

13.02.2020 11:08 - Güncelleme: 13.02.2020 11:08

Engin Karakollu cinayeti son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Engin Karakollu cinayetinde son durum ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Engin Karakollu davasında bugün 4. duruşma gerçekleşecek. Nevşehir'de 15 aydır haber alınmayan 34 yaşındaki Engin Karakollu'nun annesi ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına çıkarak oğlunun bulunması için yardım istemişti. Engin Karakollu'nun en son babası Arif Karakollu ile görüştüğü ortaya çıkmasının ardından Arif Karakollu canlı yayına katıldı. Baba Arif Bey canlı yayın esnasında oğlunu tek kurşunla göğsünden tüfekle vurduğunu itiraf ederek herkesi şoke etti.

MÜGE ANLI ENGİN KARAKOLLU CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Engin Karakollu davasında bugün 4. duruşma gerçekleşecek.

ENGİN KARAKOLLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde 15 aydır kayıp olan Engin Karakollu'nun kaybıyla ilgili şüphelenilen baba canlı yayında Müge Anlı İle Tatlı Sert programına konuk oldu. Baba Arif Bey canlı yayın esnasında oğlunu tek kurşunla göğsünden tüfekle vurduğunu itiraf ederek herkesi şoke etti.

Baba Arif Karakollu oğlu Engin Karakollu'yu nasıl ödlrüdüğünü şu sözlerle anlattı: "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Engin Karakollu'nun annesi Şaziment Hanım eşinin oğlunu öldürdüğünü duyunca adeta sinir krizi geçirdi. Oğullarının eziyetinden yaşadıkları evi terk ettiklerini doğrulayan Şaziment Hanım, "Bunun sonu ölüm olmamalıydı. Canı veren Allah o alır. Biz Engin'in geldiğini öğrenince Arif'e köye geri gitmemesi için yalvardık. Kalktı gitti. Keşke gitmeseydi oğlumu öldürmeyecekti" dedi.

OĞLUNU ÖLDÜREN BABA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı'nın programında Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu canlı yayında Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.