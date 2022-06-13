Engin Polat: Franschise çalışmalarına devam edeceğiz

Dilan Polat güzellik merkezi zincirlerinin kurucusu ve Dipomed yönetim kurulu başkanı Engin Polat yeni projesi hakkında şunları iletti;

"Bizler uzun zamandır güzellik sektörüne büyük yatırımlar ve tesis girişimleri gerçekleştiren bir holdingiz. Sektörde uzun zamandır yatırım yapmak istediğimiz bir alan olan, bir çok sanat, iş ve siyaset camiasından müşterilerimizin de isteğiyle bu bilgi ve birikimimizi sadece erkeklere özel güzellik ve bakım anlamında bir yatırım yapmamıza ittiğini söylenilirim. Tecrübemizden kaynaklı zaten işin bütün mutfağını biliyor, senelerde milyonlarca insana dokunabilmekteyiz. Artık bu yatırımımızla daha da bir adım atıp diğer markalarımız gibi sektörün öncüsü olup hem de sektördeki ilk kurumsallaşan ve şubeleşen bir erkekler üzerine kurulu güzellik merkezi zinciri kurma adımını attık. Daha bir ay olmadan üçüncü şubemizin temelini attık. Şuan itibariyle İstanbul'da bir adet, Ankara'da iki adet olmak üzere, ülkemizden 7 şube başvurusu, yurtdışında da 2 adet franchise için anlaşmak üzereyiz."