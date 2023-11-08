Engin Polat'ın emniyetteki ifadesi pes dedirtti!

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Polatlar soruşturmasında şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin konuşma yaptığı ortaya çıktı. Engin Polat emniyetteki ifadesinde bu işlemlerle ilgili kendisinin bir alakasının olmadığını iddia etti.

76 yaşındaki anneannesinin üzerine kurduğu ve 150 milyon liralık sahte fatura düzenleme işlemine karışan DP Güzellik Kozmetik şirketini ise, "Firma anneanneme aittir. Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir. Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır" diyerek cevapladı.



NAYLON FATURANIN İZİ SILA DOĞU'NUN CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

ANNEANNESİ'NE GELİR OLSUN DİYE KURMUŞ

Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

DP Güzellik Kozmetik şirketinin anneannesine ait olduğunu söyleyen Polat, "Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir. Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır" diyerek cevapladı.



"SAHTE FATURADAN HABERİM YOK"

Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin paravan firmalardan aldığı sahte faturalarla Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Caner Polat'a ait firmalara paylaştırıldığı, sonrasında da Milda Gayrimenkul isimli firmaya aktarıldığının tespit edilmesiyle ilgili konuşan Engin Polat, böyle bir durumun mümkün olamayacağını, sahte fatura olup olmadığını bilmediğini söyledi.

MALİ MÜŞAVİRİ AHMET GÜN PARAVAN ÇIKTI

Dp Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketini ise anne annesine gelir olsun diye onun üzerine yaptığını söyleyen Engin Polat, firmanın işlemlerini vekâleten babasının işlettiğini belirtti.

MASAK raporunu görmediğini belirten Engin Polat, raporda geçen sahte fatura sistemini kabul etmediğini, 3 yıldır tanığı Ahmet Gün'ün mali müşaviri olduğunu, paravan firma olarak çalıştığı tespit edilen Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri şirketi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

SAÇTIĞI MİLYONLARDAN HABERİ YOK

Babası Sezgin Polat'a yatırdığı 85 milyon nakit parayla ilgili ise Engin Polat, yoğunluğundan dolayı banka işlerini babasının hallettiğini tekrarladı.

Halit Polat'a 65 milyon lira, Enes Çetinkaya'ya 73 milyon lira aktarılmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Polat, eşinin firmalarda yapılan işlemlerden haberi olmadığını, ticari yönetimin kendisinde olduğunu ve eşinin işin sosyal medya-tanıtım boyutuyla ilgilendiğini belirtti.



SIK HAT DEĞİŞİKLİĞİNE "HUZUR" KILIFI

Sürekli telefon hattı değişikliği yaptığıyla ilgili olarak ise Engin Polat, hattının bilindik olmasından dolayı tanımadığı kişilerden mesaj aldığını, bu amaçla gsm hatlarını zaman zaman güvenlik ve huzur amacıyla değiştirdiğini aktardı.

"MISTIK" SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETİYOR

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Özalp'le ilgili de yakın arkadaşı olduğunu, çevrede "Mıstık" olarak bilindiğini, reklam ajansı olduğunu, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini, aynı zamanda Dilan Polat Ankara Mamak ve Dilan Polat Çorum şubelerinin ortağı olduğunu beyan etti.

"EŞİM İŞİN REKLAM BOYUTUNDADIR"

Son olarak suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat, "Şirketlerimin faaliyetleri tamamen yasaldır. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul tamamen benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak, referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir. Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum, kimse ile bu amaçla görüşmedim, kimseden bu yönde talepte bulunmadım, kimsede benden böyle bir talepte bulunmadı, tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur. Vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmaktadır, finansal sorumluluk bana aittir, iki çocuğum var, örgütsel bir faaliyette bulunmadım" dedi.