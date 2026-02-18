Eniştesini kurşuna dizdi: ''Bana küfür etti'' diye kendini savundu

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 4 Temmuz 2024'te Pekmezli Mahallesi'nde çıkan tartışmada eniştesi Faruk Soyyiğit'i ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü belirtti.

Soyyiğit'in olay sırasında sanığa küfür ve hakaret ettiğini anlatan savcı, Mehmet K'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mehmet K. ise savunmasında olay günü üzerinde silah bulundurmadığını iddia ederek, "Silah araçtaki koltuğun altındaydı. Maktul Faruk Soyyiğit, tüfekle üzerime doğru hızla yürüyünce ben de kendimi korumak adına rastgele ateş ettim. Kendisi olay yerinde bana küfretti." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.