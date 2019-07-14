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Eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

Malatya'da bir kişi tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.

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Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde, Hüseyin Y. ile teyzesinin eşi Eyüp Mengeş (42) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Y. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mengeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Hüseyin Y. daha sonra otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye girişine giderek, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle teslim oldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mengeş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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