DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.
Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiası manipülasyon içermektedir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 25, 2025
Bahse konu uygulama, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve... pic.twitter.com/GtmbUWzxaN