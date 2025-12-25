İSTANBUL 13°C / 7°C
  ''Enkaz alanları panellerle gizlendi'' iddiası... DMM manipülasyona geçit vermedi
Güncel

''Enkaz alanları panellerle gizlendi'' iddiası... DMM manipülasyona geçit vermedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

25 Aralık 2025 Perşembe 10:49
''Enkaz alanları panellerle gizlendi'' iddiası... DMM manipülasyona geçit vermedi
ABONE OL

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

