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Enkaz altındaki anne ile kızı papağan sayesinde kurtuldu

Gaziantep'teki bir enkazda görev yapan BAĞKUT ekipleri, bir papağanın çıktığı aralıkta yaptıkları çalışmada, resim tablosunun arkasındaki anne ve kızına ulaştı. Çöken tavan altında kalan anne ile 3 yaşındaki kızı, ekipler tarafından kurtarıldı. Küçük kız, kurtulduktan sonra ilk isteğinin jelibon olduğunu söyledi.

IHA21 Şubat 2023 Salı 14:29 - Güncelleme:
Enkaz altındaki anne ile kızı papağan sayesinde kurtuldu
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Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışan BAĞKUT (Bağcılar Arama ve Kurtarma) ekipleri geri döndü. BAĞKUT görevlilerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve mesai arkadaşları karşıladı. BAĞKUT'lular, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen bölgeyi ve orada yaşananları anlattı. Çok sayıda olağanüstü olaya tanıklık eden BAĞKUT'un lideri Yaşar Ermiş, Gaziantep Nurdağı'nda bir papağanı takip ederek ulaştıkları anne ile kızını kurtarma anı herkesi duygulandırdı.

Ermiş, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Büyük bir apartmanın enkazında çalışıyorduk. Bir aralıktan papağan uçtuğunu gördük. Kuşun çıkmasıyla orada canlı olabileceğini düşündük. O noktada çalışma yaptık. Orada yaşayan biri olduğunu sesten fark ettik. Enkaz altındakilere moral vermek için sohbet ettik. Önümüze çıkan resim tablosunu kaldırdığımızda arkasında anne ve kızıyla karşılaştık. Ancak bir insanın vücudunun sığacağı boşlukta sıkışıp kalmışlardı. Önce 3 yaşındaki Nur Sima Özdemir'i kurtardık. Sonra anne molozları dışarı atarak bize yardımcı oldu. Sonunda anne Büşra Özdemir'i (30) de kurtardık ama baba ile diğer çocuğu salonda hayatını kaybetti."

İLK İSTEĞİ JELİBON OLDU

Diğer BAĞKUT üyesi Abdullah Oğul da, Nur Sima'nın kurtulduktan sonra ilk isteğinin jelibon olduğunu söyledi.

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