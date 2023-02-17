''Enkaz bebeğin'' film gibi hikayesi: Bebeğim sizdeymiş...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik deprem ile Elbistan merkezli 7,6'lık depremler Türkiye'yi sarstı... Yüz binlerce yuva yıkıldı. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin 11'inci gününde can kaybı 36 bini geçmişti... Hayatta kalanlar içinse 'yokluk' içinde bir ömür kalmıştı... Anne yok, baba yok, evlat yok, kardeş yok, yuva yok, bakkal yok, manav yok, mahalle yok, şehir bile yoktu artık...

2 GÜN SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Her enkaz içinde onlarca canın hikayesini saklıyordu. Abid ailesi de onlardan biriydi... Suriye'deki savaştan kaçıp Kahramanmaraş'a sığınmışlardı. Yeni evli çiftin 2 ay önce bir kız bebeği dünyaya geldi. Deprem onların da mutlu yuvasını yerle bir etti.. Anne ve baba enkazda can verdi. Bebekleri ise 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Komşuların ağlama sesini duyup çıkardığı bebeğin burnu bile kanamamıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞINDA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Adı bile bilinmeyen bebeği bir komşu kadın, sağlık ekiplerine teslim etti. Kimsesiz bebek sağlık görevlilerinin gözetiminde Cumhurbaşkanlığı'nın uçağıyla Ankara'ya gönderildi. Küçücük bedenin ağır yükü kundağındaki nota yazılmıştı: 'Enkaz bebek' demişlerdi adına... Bulunduğu mahalle ve onu bulan komşunun telefon numarası yazılıydı kağıtta. Alnında da keçeli kalem ile bir not vardı ama okunmuyordu...

Anadolu Ajansı muhabirleri Cumhurbaşkanlığı uçağında onun bu fotoğrafını çekti. Dünyaya servis edilen fotoğraf yüreklere kazındı.

'ALIN YAZISI' AMCAYA GÖTÜRDÜ

TRT Haber editörü, alnındaki o notun peşine düştü. 'Alın yazısı' başındaki o notla şekillenecekti...

Editör, kundağındaki kağıtta yazılı telefon numarasını tespit edip aradı. Telefonu bebeği bulan depremzede komşu açtı. Bebeğin adını bilmediğini sadece bir amcasını sokakta daha önce gördüğünü anlattı.

TRT Haber, küçük yavrunun hikayesini "Adı şimdilik 'Enkaz bebek': Refakatçisiz bebekler devlet korumasında" başlığıyla servis etti.

"BEBEĞİM SİZDEYMİŞ..."

Saatler sonra o amca ortaya çıktı. Bebeği sağlık görevlilerine teslim eden komşuya gidince "Beni az önce bir gazeteci aradı, bebek onda sanırım" yanıtını aldı. Komşu kadının verdiği numarayı arayan amca editöre yalvarıyordu: O benim kardeşimin bebeği.. Kardeşim gelinimiz öldü. Bebeğim sizdeymiş..."

TRT Haber editörü amcaya bebek ile ilgili bilgiyi verip Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerini harekete geçirdi.

İKİ BAKANLIK HAREKETE GEÇİRİLDİ

Depremzede amca enkazdan çıkardığı evraklarla Ankara'ya getirildi. Gerekli prosedürler tek tek yerine getirildi. Bakanlık yetkililerinin incelemesi sonucunda amcanın kimliği teyit edildi. Ve depremden 10 gün sonra "Enkaz bebek" denilen ama adı 'Fatma' olan 2 aylık bebek amcasına teslim edildi.

Amca buruk sevincini editöre gönderdiği fotoğrafla paylaştı: Kardeşimin emanetine kavuştum...