İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8495
  • EURO
    20,1984
  • ALTIN
    1113.4
  • BIST100
    5033.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz çalışmaları sırasında feci olay: Saniyelerle kurtuldu
Güncel

Enkaz çalışmaları sırasında feci olay: Saniyelerle kurtuldu

Antakya'da enkaz bölgesinde çalışma yapan iş makinesinin operatörünün, ölümden saniyelerle kurtulduğu an kameralara yansıdı.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Enkaz çalışmaları sırasında feci olay: Saniyelerle kurtuldu
ABONE OL

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasanbeyli köyünden bölgeye giden iş makinesi operatörü Vedat Yıldırım, büyük tehlike atlattı.

Yıldırım'ın kullandığı iş makinesinin çalışma yaptığı enkaz halindeki bina, bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinesinde çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı.

Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.