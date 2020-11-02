Enkazdakilere umut oluyor! Herkes sessizliğe büründüğünde o devreye giriyor

AA 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:08 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:35

İzmir depreminde arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan sismik dinleme cihazları, kısa süreli sessizlikte göçük altındaki canlıların tüm hareketlerini algılıyor. Yeri tespit edilen depremzedeler de vakit kaybetmeden kurtarılıyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

TRT Haber'in hazırladığı habere göre, enkaz altında kalanlara ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biri de sismik dinleme. Cihazlarla göçük altında hayatta kalan kişilerin sinyalleri görüntülü ve sesli olarak algılanıyor.

SESSİZLİK SON DERECE ÖNEMLİ

Göçül altı dinleme ve iletişim kurma sistemi, enkaz altındaki en ufak titreşimleri bile algılayabiliyor. Cihazların gürültülü ortamlarda enkaz altındaki titreşimleri algılaması oldukça sınırlı. Bunun için de sessizlik son derece önemli.

Enkaz altındaki titreşimleri tespit edebilmek için cihazın kabloları önceden açılan dehlizlere sarkıtılıyor, sensörler de belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Enkaz altındaki en küçük hareketlilik bile algılanarak afetzedelerin yeri tespit ediliyor. Bu şekilde depremzedeye ulaşılarak enkazdan çıkarılıyor.

TİTREŞİM YANSIMASA BİLE UMUTLAR TÜKENMİYOR

Sistemi jandarma arama kurtarma ve AFAD timleri ortaklaşa yürütüyor. Sensörlere herhangi bir titreşim yansımasa bile umutlar tükenmiyor.

Enkaz altında kalanların hareket etmeme ihtimalini dikkate alan ekipler aynı titizlikle çalışmaya devam ediyor.