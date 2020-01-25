İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı
Güncel

Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı.

IHA25.01.2020  07:25 - Güncelleme: 25.01.2020  07:25

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü.Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü..

7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Sizin de başınıza gelebilir! Merdiven altı temizlik malzemesi öldürüyordu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.