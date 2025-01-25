Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Aramalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı.

İtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, itfaiye erinin ilk olarak "Tuttum elini." diyerek sevinmesi yer alıyor.

Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler." diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor.

Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.

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