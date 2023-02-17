İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8715
  • EURO
    20,1262
  • ALTIN
    1112.81
  • BIST100
    5008.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkazdan çıkan depremzedenin telefon konuşması duygulandırdı
Güncel

Enkazdan çıkan depremzedenin telefon konuşması duygulandırdı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu. Kardeşine ailesini soran Avcı, 'Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım.' dedi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 02:41 - Güncelleme:
Enkazdan çıkan depremzedenin telefon konuşması duygulandırdı
ABONE OL

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİYLE TELEFONLA KONUŞTU

Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.

Kardeşine ailesini soran Avcı, "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım." dedi.

Kendisini kurtaran ve telefonla kardeşiyle görüştüren ekiplere teşekkür eden Avcı, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

"SAĞLIKLARI, BİLİNÇLERİ YERİNDEYDİ"

Katak Arama Kurtarma Koordinasyon Başkanı Barış Pirebaş, bölgede çalışma yapan arkadaşlarının "Ses geliyor." demesi üzerine hemen oraya koştuklarını söyledi.

AFAD, özel harekat birimiyle çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Pirebaş, şöyle devam etti:

"'Ses geliyor.' dendiğinde içeri koştuk. Zaten arkadaş yaşam alanındaydı. Mehmet Ali'yi, ailesinden biliyordum, 'Akrabalarımız burada, lütfen yardım edin.' diyorlardı. Biz daha önce arama tarama yaptık ama aşağılarda yapmıştık, yukarıya bakmamıştık. Mehmet Ali'yi çıkardık, peşinden Mustafa'yı da çıkardık. Sağlıkları, bilinçleri yerindeydi. İkisini de hastaneye gönderdik. Şimdi üçüncü bir kişiden şüpheleniyoruz, tekrar onun için hazırlık yapıyoruz. Tekrar arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz."

Enkazdan çıkarılması esnasında Mehmet Ali Şakiroğlu ile konuştuklarını aktaran Pirebaş, "Dedi ki 'Acıkmıştım, bana yemek verdiler, tekrar uykuya daldım. Uyandım, acıktım, siz geldiniz.' dedi. İçeride bir yaşam alanı oluşturmuş. Yemek yemesi hayali mi yoksa kendi kurgusu mu, şok halinde mi söyledi onu bilmiyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.