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Enkazdan çıkarılan motosikletler hakkında açıklama

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılıp motor ve şase numaraları tespit edilen 395 motosikletin hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak araçları teslim alması gerektiğini bildirdi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Enkazdan çıkarılan motosikletler hakkında açıklama
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Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve Kemal Çalıcı Tır Garajı yerleşkesinde muhafaza altına alınan 395 motosikletin motor ve şase numaralardan tespitinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Motosikletlerin plaka, marka, renk ve modellerinin yer aldığı bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir."

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