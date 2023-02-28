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Enkazdan kurtulan Elif Naz: Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan apartmanın enkazından babasıyla kurtarılan Elif Naz Çil'in tedavisi Adana'da sürüyor.

AA28 Şubat 2023 Salı 17:22 - Güncelleme:
Enkazdan kurtulan Elif Naz: Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, annesi Döne ve babası Emrah Çil ile İslahiye'deki bir apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 14 yaşındaki Elif Naz, İslahiye Devlet Hastanesinde tedavisine başlanmasının ardından Adana'ya sevk edildi.

Depremde annesini kaybeden, o gün şehir dışında olan kardeşi ve babasıyla hayata tutunmaya çalışan Elif Naz Çil, hastanede yatağının başucuna yapıştırdığı "Elif Naz'ın başa çıkma kartı"na yazdıklarını okuyarak zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Elif Naz'ın notları, "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde" ifadesiyle başlıyor.

Günden güne iyileştiğini de yazan Elif Naz, "Yanımda çok güzel insanlar var", "Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel", "Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim", "Yeniden başlamak, sevdiklerimle yaptığım planlar ile daha kolay geliyor. Yemek yapmak, resim yapmak ve dahası..." gibi notlarını zaman zaman okuyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Elif Naz Çil, Adana'ya depremin ertesi günü getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"5 gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için çok zor gelmişti ilk başta. Nefesimin daraldığını hissettiğim zamanlardı. Kuzenim geldi, bana yardım etti. 'Beraber bunu yazabiliriz' dedi. Özellikle 'Dışından oku' dedi. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bunu sesli okumamı istedi. Bu nedenle yazdım bunu. Özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak bunu yazdım."

Hastane çalışanlarının ve ziyaretine gelen yakınlarının kendisine 4 kez doğum günü partisi düzenlediğini aktaran Elif Naz, çevresindekilerin desteğiyle kendini toparlamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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