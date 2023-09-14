Enkazlardan çıkarılan ‘siyah beyaz' fotoğraflar sahiplerini bekliyor

11 ili etkileyen depremlerde 40 binden fazla bina yıkılmış, 50 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremin simgelerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi yakınında oluşturulan Enkaz Kafe, depremde hatıraların biriktirildiği adres oldu. Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan fotoğraf albümleri, kafeyi oluşturan Mehmet Yalçın'a teslim ediliyor.

Kendisine gelen fotoğrafları enkazlardan sağ olarak kurtulanlar varsa onlara yoksa da hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim etmek istediğini söyleyen Yalçın, "Şu an siyah beyaz fotoğraflarımız var. Biz kendi evimizde fotoğraflarımızdan bir parça dahi kaybolmaması için özen gösteriyorsak, buradaki eşyaları da o şekilde saklıyoruz. Fotoğrafları gelip alabilirler. Sizin vesilenizle ailelere ulaşabiliriz. O yüzden fotoğrafları saklıyoruz. Kahramanmaraş halkımızın gelip burayı görmelerini istiyorum. Ben de Kahramanmaraş'a bir katkıda bulunmak için kendi çabamla, imkanlarımla en azından deprem sonrasında fotoğraflarını toplayıp acılarını unuttukları bir gün hatıralarını tekrardan vermek için öyle bir düşünceyle bu işe kalkıştım. Hepsi yıkılan enkazlardan alındı bu fotoğrafların. Ailelerin eşyalarının hiçbirini çöp olarak görmedik. Hepsinin manevi değeri çok yüksek" ifadelerini kullandı.