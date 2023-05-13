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Enner Valencia, ülkesinde okul yaptırdı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, ülkesinde eğitime başladığı okulun yeniden yapılmasına katkıda bulundu. Ekvador Milli Eğitim Bakanlığı da golcü oyuncuya teşekkür etti.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Enner Valencia, ülkesinde okul yaptırdı
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Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Yeni sözleşmeyle ilgili birçok iddia çıkarken, Valencia bu kez çok önemli bir haberle gündeme geldi.

Ekvadorlu futbolcu, ülkesinde eğitime başladığı okulun yeniden inşa edilmesine maddi katkıda bulundu. Enner Valencia, Esmeraldas'ta çocukken gittiği okul için büyük bir maddi yardım yaptı. Ancak paranın ne kadar olduğu açıklanmadı. Okula yeşil alanlar, oyun parkları ve bilgisayar odası da eklendi.

"BAĞLILIĞIMIZ SÜRÜYOR..."

Valencia'nın eşinin de projede aktif rol oynadığı belirtildi. Ekvador Milli Eğitim Bakanlığı, "Valencia şu anda ülkesinden çok uzakta olsa da bağlılığımız devam ediyor. Ülkemiz adına yaptıklarıyla her zaman onur kaynağıydı. Maddi yardımlarıyla da ne kadar özel bir isim olduğunu gösterdi." mesajını yayınladı. Alınan bilgilere göre; kız çocuklarının okulda bedelsiz olarak okuması da sağlanacak. Valencia'nın sezon sonunda Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaşması bekleniyor.

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