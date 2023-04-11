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  • Enver Aysever bile çileden çıktı: İzmirliler kendisini jiletleyecek
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Enver Aysever bile çileden çıktı: İzmirliler kendisini jiletleyecek

14 Mayıs seçim takvimi işlerken, 7'li koalisyonun başını çeken CHP'de de milletvekili listeleriyle ilgili krizler devam ediyor. Son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP'nin İzmir milletvekili listelerine isyan etti. CHP seçmenini rahatsız eden listeler hakkında konuşan Aysever, FETÖ ilişkili Yüksel Taşkın ve Tuncay Özkan hakkında '1. sırada Fetullah Gülen hayranı, 2. sırada karanlık Tuncay Özkan, İzmirliler kendisini jiletleyecek.' dedi.

11 Nisan 2023 Salı 01:50 - Güncelleme:
Enver Aysever bile çileden çıktı: İzmirliler kendisini jiletleyecek
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Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, dün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

PARTİYE HAKARET EDENLER LİSTEDE!

CHP'nin listesindeki pek çok isim başta CHP'liler olmak üzere büyük tepki gördü. Adeta 'yok yok' denilen listede FETÖ, PKK ilişkili ve geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine ağır hakaretler eden adaylar bulunuyor.

CHP CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELDİ

Başta DEVA Partili Sadullah Ergin olmak üzere bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı.

ENVER AYSEVER: İZMİRLİLER KENDİSİNİ JİLETLEYECEK

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, 'İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek' dedi.

"KAFAMI DUVARLARA VURARAK KEMAL BEY'E OY VERECEĞİM"

Aysever, geçtiğimiz günlerde de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ancak bundan büyük bir pişmanlık duyacağını itiraf etmişti.

7'li Koalisyonda yer alan partilere tepki gösteren Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak." ifadelerini kullanmıştı.

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