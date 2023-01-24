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  • İmamoğlu, Enver Aysever'i bile çileden çıkardı: Garip garip işlerin içerisindesin!
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İmamoğlu, Enver Aysever'i bile çileden çıkardı: Garip garip işlerin içerisindesin!

Enver Aysever, son 10 gün içinde sadece 3 gün İstanbul'da bulunan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü. Aysever, 'Garip garip işlerin içerisindesin. Niye geziyorsun ya? İstanbul'da otur. İstanbul'un sorunlarını çöz. Tatile bile gitmeyeceksin.' dedi.

24 Ocak 2023 Salı 18:22 - Güncelleme:
İmamoğlu, Enver Aysever'i bile çileden çıkardı: Garip garip işlerin içerisindesin!
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Saraçhane tiyatrosundan sonra gezmelerine ara vermeden devam eden Ekrem İmamoğlu Atina'ya gitti.

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık vetosu yiyen İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine gezmelere deva etmesi Enver Aysever bile çilden çıkardı. Aysever, İmamoğlu'na "Garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun, artık İstanbul'da otur ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'na giden İmamoğlu hızını alamayıp Atina'ya gitti. İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ise Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari'ye gideceği öğrenildi.

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