İmamoğlu, Enver Aysever'i bile çileden çıkardı: Garip garip işlerin içerisindesin!

Saraçhane tiyatrosundan sonra gezmelerine ara vermeden devam eden Ekrem İmamoğlu Atina'ya gitti.

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık vetosu yiyen İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine gezmelere deva etmesi Enver Aysever bile çilden çıkardı. Aysever, İmamoğlu'na "Garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun, artık İstanbul'da otur ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'na giden İmamoğlu hızını alamayıp Atina'ya gitti. İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ise Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari'ye gideceği öğrenildi.