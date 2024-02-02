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Güncel

Enver Aysever CHP'li Özkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı

Enver Aysever, CHP'li Tuncay Özkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İHA2 Şubat 2024 Cuma 14:19 - Güncelleme:
Enver Aysever CHP'li Özkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu sabah Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Aysever, mahkemeye çıkarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Aysever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım" dedi.

Aysever'in gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı.

AHMET TUNCAY ÖZKAN ŞİKAYET ETTİ

Serbest bırakıldığını da sosyal medyadan duyuran Aysever, "Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra... Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan Saat 14.00'de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç Tele 1'de yaptığım konuşma. Görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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