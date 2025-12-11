YouTube'da yayın yapan Enver Aysever bu kez 'sağcıları' hedef aldı.

"Sağcılık ahlaksızlıktır" diyen Aysever, hakaretlerini pervasızca sıraladı.

"SAĞCILIK AHLAKSIZLIKTIR"

Solculuğu öven Aysever, şunları söyledi:

"Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar.

Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar biri olsa bile o solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana, ağaca, insanlara kıyamaz. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur."

GÖZALTINA ALINDI

Aysever'in bu hakaretleri büyük tepki çekti.

Sosyal medyada büyüyen tepkilerden sonra hakkında inceleme başlatılan Aysever, gözaltına alındı.

Aysever'in bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor.