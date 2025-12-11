İSTANBUL 14°C / 7°C
  Sağ görüşlü insanlara hakaret etti: YouTuber Enver Aysever gözaltına alındı
Güncel

Sağ görüşlü insanlara hakaret etti: YouTuber Enver Aysever gözaltına alındı

Sağ görüşlü insanlara hakaret eden YouTuber Enver Aysever gözaltına alındı.

11 Aralık 2025 Perşembe 11:58
Sağ görüşlü insanlara hakaret etti: YouTuber Enver Aysever gözaltına alındı
YouTube'da yayın yapan Enver Aysever bu kez 'sağcıları' hedef aldı.

"Sağcılık ahlaksızlıktır" diyen Aysever, hakaretlerini pervasızca sıraladı.

"SAĞCILIK AHLAKSIZLIKTIR"

Solculuğu öven Aysever, şunları söyledi:

"Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar.

Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar biri olsa bile o solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana, ağaca, insanlara kıyamaz. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur."

GÖZALTINA ALINDI

Aysever'in bu hakaretleri büyük tepki çekti.

Sosyal medyada büyüyen tepkilerden sonra hakkında inceleme başlatılan Aysever, gözaltına alındı.

Aysever'in bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor.

