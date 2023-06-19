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Enver Aysever krizin fitilini ateşledi! Murat Ongun hakkında çarpıcı iddia

CHP içerisinde devam eden iç hesaplaşma ve koltuk kavgası sürerken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever yeni bir krizin fitilini ateşledi. Enver Aysever Murat Ongun için çarpıcı iddialarda bulundu. Kendi YouTube kanalından açıklama yapan Aysever, Halk TV'de çok önemli işe alımların Murat Ongun tarafından yapıldığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini üstü kapalı şekilde dile getiren Aysever, ayrıca Halk TV'nin operasyon kanalı olduğunu öne sürdü.

19 Haziran 2023 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Enver Aysever krizin fitilini ateşledi! Murat Ongun hakkında çarpıcı iddia
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14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP karıştı. İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırma planları yaptı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık için destek toplamaya başladı.

AYSEVER'DEN İDDİALAR

Bugüne kadar hep 'baba-oğul' imajı çizen ikili arasında koltuk kavgası tırmandı. Seçim öncesi 'Kılıçdaroğlu kazanacak' diyen CHP'li gazeteci Enver Aysever ise iddialarını sıraladı.

ÖZDİL, İMAMOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında medya savaşlarının başladığını anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

'KANAL KURACAK' İDDİASI

"Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu için kanal kuruyor" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Murat Ongun ile ilgili şoke eden iddialar ortaya attı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYORLAR'

Geçtiğimiz günlerde "Halk TV'deki iş alımlarında Murat Ongun için görüşme yapıyormuş. Seçime, kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlıyorlar.

Merdan'ı da boğacaklar, Tele 1 ayakta kalır mı bilmiyorum. KRT TV dönecek, Sözcü ve Halk TV zaten tetikçi" diyen Enver Aysever, bugün YouTube'da yaptığı canlı yayında sözlerini tekrarladı.

'İŞE ALIMLARI MURAT ONGUN YAPIYOR'

"Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyen Enver Aysever, "Halk TV bir operasyon kanalıdır" çıkışı yaptı. "Hadi 'hayır' desinler, dava açsınlar konuşalım onu da" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP'DEN ONGUN'UN O HAMLESİNE TEPKİ...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemişti.

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Murat Ongun'un Twitter'dan Bülent Kuşoğlu'na ağır eleştiri getirilen paylaşımları beğenmesi dikkat çekmişti.

Ongun'un bu beğenilerinin görüntüleri ile bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Deniz Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum" diyerek duruma tepki göstermişti.

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