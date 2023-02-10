EPDK'dan ''asrın felaketi''nden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ilişkin karar

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, OHAL süresince Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya'da kurulu ve işletmede elektrik üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bu illerde faaliyet gösteren; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri ve şirket merkezi bu illerde olan tedarik şirketleri için ödemekle yükümlü olunan, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına karar verildi.

Söz konusu şirketlerin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında sunmakla yükümlü oldukları teminatların bulundurulmaması halinde ilgili mevzuatta yer alan temerrüt hükümlerinin OHAL süresince uygulanmaması kararlaştırıldı.

Bu şirketler için Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenen tedbir hükümleri de OHAL süresince uygulanmayacak.

Ayrıca, şirket merkezi söz konusu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ait kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri ile şirket merkezi söz konusu illerde olmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bu illerde kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 110'uncu maddesi uyarınca üretim programından sapma tutarlarının (KÜPST) hesaplarında kullanılan beklenen uzlaştırma dönemi üretim miktarından sapma (KÜPSM) miktarları da "0"(sıfır) olarak dikkate alınacak.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu illerde kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ait üretim tesislerinin kurulu güçleri ve/veya üretim miktarlarına (verişleri), dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ile OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketlerinin ise söz konusu illerdeki tüketim miktarlarına (çekişleri) tekabül eden dengesizlik miktarları, ilgili uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilecek.

Söz konusu illerde kurulu ve işletmede olan lisanslı ve lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin uzlaştırma ve mahsuplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere; piyasa işletmecisi, ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerince veri edinilemeyen

durumlarda 2022 yılı aralık ayına ait veriler üzerinden mahsuplaşma ve uzlaştırma işlemleri devam ettirilecek. Veri edinildikten sonra Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında geçmişe dönük düzeltmeler yapılacak.

Gün öncesi piyasasına ilişkin süreçler, ihtiyaç olması halinde revize edilerek ilgili piyasa katılımcılarına duyurulacak.